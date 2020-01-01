رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث الصادرة صباح اليوم الخميس على تصريحات رئيس دولة فلسطين محمود عباس حول القدس وتأكيده أنه لن يدخر جهدا لحماية المدينة وأهلنا ولن يسمح لأحد بالعبث بأملاكها.

كما ركزت الصحف على انتشار وباء "كورونا" في مختلف المحافظات وتسجيل 419 إصابة جديد.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

التربية: 6 أيلول المقبل موعد العودة للمدارس بنظام التعليم المدمج

زوجة أسير من قرية مركة ترزق بطفلة عبر نطف مهربة.

الرئيس خلال اجتماع اللجنة العليا للقدس: لن ندخر جهدا لحماية المدينة وأهلها ولن نسمح لأحد بالعبث باملاكها

اشتية سنبقى الأوفياء للمدينة المقدسة والرواية الإسلامية المسيحية فيها

الرئيس يهاتف نقيب المحامين معزيا بوفاة والده

خلال اتصال هاتفي مع والده: الرئيس يعطي تعليماته للقيام بحملة دولية لعلاج الأسير أبو وعر والإفراج الفوري عنه

في رسالته الجوابية للرئيس.. الأسد: سوريا لن تتراجع قيد أنملة عن دعمها لنضال الشعب الفلسطينية.

العاهل الأردني يؤكد أهمية الاستمرار في خدمات أونروا لأمن واستقرار المنطقة.

419 إصابة جديدة بكورونا و170 حالة تعافي.... الكيلة: فلسطين تشهد انتشار مقلقا للفيروس ويجب أن تكون هناك تحضيرات واستعدادات مختلفة عما سبقها

اعتقال 11 مواطنا من الضفة .... الاحتلال يهدم منزلا ومسكنا زراعيا ويصعد حربه على الأغوار.

برلمانيون فرنسيون يطالبون بعقوبات على خطة اسرائيل للضم والاعتراف بدولة فلسطين.

القدس:

الرئيس خلال اجتماع اللجنة العليا للقدس.. لن ندخر جهدا لحماية القدس وأهلنا ولن نسمح لأحد العبث بأملاكها

اسرائيل تعلن اعتقال 4 مواطنين بزغم التخطيط لعملية قرب نابلس

إغلاق وادي الفارعة ورافات.. 419 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين... 115 إصابة جديدة بكورونا في القدس... 181 وفاة و3537 اصابة بصفوف جالياتنا

برلمانيون فرنسيون يطالبون ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين وفرض عقوبات على خطة الضم الاسرائيلية

فرضت على صاحبه دفع التكاليف... هدم منزل في جبل المكبر وتنفيذ حملة اعتقالات بالضفة

الأوقاف الإسلامية ترفع الاستعدادات للقواية من كورونا... إبعاد 3 مصلين عن الأقصى وتجديد منع سفر الحلواني واستدعاء خويص للتحقيق

العليا الاسرائيلية ترفض التماسا لإلغاء منع النواب من زيارة الأسرى

هآرتس: تعيين ضابط إسرائيلي مسؤول عن التسوية مع حماس

الأيام: