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مقتل مصارع بريطاني ليلة عيد ميلاده بطريقة مروعة

الخميس 16 يوليو 2020 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل مصارع بريطاني ليلة عيد ميلاده بطريقة مروعة


وكالات

ذكرت تقارير صحفية أن المقاتل البريطاني بالفنون القتالية المختلطة MMA، جارو شيبرد، تعرض للطعن في حفل عيد ميلاده الثلاثين بالعاصمة البريطانية لندن.


وبحسب ما ذكره موقع TMZ، فقد تم اكتشاف المقاتل مصابا بنزيف بسبب الطعنات التي تلقاها ليلة يوم السبت الماضي. ورغم وصول سيارة الإسعاف بسرعة إلى مكان الحادث، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة أمام منزله.

وكان شيبرد يحتفل بعيد ميلاده في الفناء الخلفي لمنزله مع الأصدقاء والعائلة وأطفاله الصغار، قبل أن يتعرض لهجوم مسلح من مجهول، أدى إلى تلقيه إصابات قاتلة.
 

وذكرت التقارير الصحفية أن شرطة لندن فتحت تحقيقا في الحادث باعتباره جريمة قتل، لكنها ما زالت حتى اللحظة لم تجد القاتل.  


وخاض شيبرد ثمانية نزالات في MMA، انتهت بفوزه في ستة منها، مقابل هزيمتين، بالإضافة إلى فوزه في نزال واحد بـ Bellator في الولايات المتحدة.

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