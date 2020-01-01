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برلمانيون فرنسيون يطلبون من ماكرون الاعتراف بـ"دولة فلسطين" وفرض عقوبات على المخطط الإسرائيلي

الخميس 16 يوليو 2020 08:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برلمانيون فرنسيون يطلبون من ماكرون الاعتراف بـ"دولة فلسطين" وفرض عقوبات على المخطط الإسرائيلي


رام الله / سما /

دعا أكثر من مئة برلماني فرنسي الرئيس إيمانويل ماكرون، إلى الاعتراف بـ"دولة فلسطين" وإلى فرض عقوبات دولية على مشروع الحكومة الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. وطالب البرلمانيون، في مقال نشر في صحيفة "لوموند"، بمواجهة هذا "التهديد الآني"، كما دعوا إلى اعتراف الدول الـ27 أعضاء الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، مشددين على أنه في حال لم يتحقق ذلك "فبإمكان فرنسا القيام بهذا الاعتراف بشكل أحادي".

وقال النائب أوبير جوليان لافيريير من مجموعة "بيئة ديمقراطية تضامن"  المنبثقة عن الجناح اليساري من الحزب الرئاسي خلال مؤتمر صحفي "ينبغي تشكيل تعبئة شديدة بمواجهة هذا المشروع الخطير على الفلسطينيين وإسرائيل وعلى السلام في الشرق الأوسط".

وحددت الحكومة الإسرائيلية الأول من تموز/يوليو موعدا يمكن اعتبارا منه أن تعلن آلية تطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط التي تمهد الطريق أمام إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بما فيها مستوطنات يهودية غير قانونية في نظر القانون الدولي ومنطقة غور الأردن.

وكان  الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد طلب في 10 تموز/يوليو من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو التخلي عن أي خطط لضم أراض فلسطينية محذرا من أن ذلك سيضر بالسلام. كما اتخذت ألمانيا والمملكة المتحدة موقفا مماثلا بهذا الصدد.

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