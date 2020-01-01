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بالصور : تدشين مركز للحجر الصحي وسط قطاع غزة

الخميس 16 يوليو 2020 08:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور : تدشين مركز للحجر الصحي وسط قطاع غزة


وكالات

قال مدير دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة بغزة، د. مجدي ضهير، إنه يجري العمل على تدشين مركز للحجر الصحي بمدينة دير البلح وسط القطاع.

وأشار "ظهير" إلى أن المركز سيخصص لاستقبال وحجر العائدين لقطاع خلال الفترة المُقبلة.

وذكر أن المشروع لن يكون بمثابة مستشفى، وإنما فقط للحجر الصحي كباقي المراكز المنتشرة في محافظات قطاع غزة، ضمن خطة مواجهة فيروس "كورونا".

ولفت إلى أن المشروع يتم العمل به بتمويل ذاتي من الحكومة في قطاع غزة، وسيشمل على نحو (300 إلى 350) غرفة تتسع لشخص واحد.

وأفاد "ظهير" أنه من المتوقع أن يتم انتهاء العمل في المشروع نهاية يوليو الجاري.

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