  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

خشية من محكمة لاهاي: مئات الشخصيات الإسرائيلية ممنوعة من السفر

الخميس 16 يوليو 2020 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خشية من محكمة لاهاي: مئات الشخصيات الإسرائيلية ممنوعة من السفر


القدس المحتلة / سما /

مع اقتراب صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بشأن التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، تقوم السلطات الإسرائيلية بتحضير قائمة سرية تضم مئات المسؤولين الذين يمكن أن يتم محاكمتهم في لاهاي.

وتسود حالة من التأهب في إسرائيل عشية صدور القرار الذي سيسمح للمدعية العامة في المحكمة، فاتو بنسودا، التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل، علما أن القرار قد يصدر قبل نهاية الأسبوع الجاري، حيث ستخرج المحكمة لعطلة، وفي حال تأخر عن الصدور سيصدر بعد عودتها من العطلة.

وعشية القرار الذي تشير تقديرات إسرائيلية إلى إمكانية تأجيل صدوره، حضرت السلطات الإسرائيلية قائمة سرية تضم 200 إلى 300 شخصية إسرائيلية، حيث سيتم مطالبتهم بالامتناع عن مغادرة البلاد والسفر، بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس.

ووفقا للصحيفة فإن القائمة تضم بالإضافة إلى رئيس الحكومة ووزراء الأمن ورؤساء هيئة أركان الجيش ورؤساء جهاز الأمن العام "الشاباك" في السابق وفي الوقت الحالي، العديد من الضباط والمسؤولين العسكريين بالجيش الإسرائيلي.

وتتكتم إسرائيل على القائمة وصياغتها وأيضا حول الشخصيات المدرجة ضمنها، وذلك تحسبا من إمكانية أن يتعرض الأشخاص بالقائمة للخطر، إذ يمكن أن تفسر المحكمة الدولية تحضير مثل هذه القائمة والكشف عن أسماء المسؤولين على أنه اعتراف من السلطات الإسرائيلية بالمسؤولية عن الأحداث التي قيد التحقيق.

وتشير تقديرات الصحيفة أنه في حال تم فتح إجراءات رسمية في المحكمة الدولية بشأن التحقيق بجرائم حرب ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين، فإن السلطات الإسرائيلية سوف تفكر بشكل جدي مطالبة الشخصيات المدرجة ضمن القائمة السرية بالامتناع عن السفر خارج البلاد، بغية تجنب الدولة التخبط بإشكاليات قانونية بخصوص الاعتقال أو المحاكمة.

الأكثر قراءة اليوم

طيار متدرب ينبهر بطائرة F35 ويثير ذعرًا في إسرائيل

الجيش المصري يستعد للمعركة في ليبيا.. ومفاجئة لتركيا بنشر سلاح متطور

التربية: السادس من أيلول المقبل موعد العودة للمدارس بنظام التعليم المدمج

كاتب سعودي يهاجم الفلسطينيين ويتمنى زيارة إسرائيل.. وأدرعي يعلق!

السودان يؤكد تراجع منسوب مياه نهر النيل وغلق إثيوبيا بوابات "سد النهضة"

شاهد.. زوجة "ويل سميث" تخونه مع هذا الشخص وتعترف له بما حصل وعينها بعينه!

إسرائيل تتوقع هجوما من الحوثيين ردا على استهداف إيران

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس يتلقى رسالة جوابية من نظيره السوري بشار الاسد..

ابو مرزوق يكشف لأول مرة خفايا وأسرار عدوان 2014..

مدارس

التعليم بغزة يحدد موعد بدء الموسم الدراسي للعام 2020-2021...

السودان يؤكد تراجع منسوب مياه نهر النيل وغلق إثيوبيا بوابات "سد النهضة"

=

كاتب سعودي يهاجم الفلسطينيين ويتمنى زيارة إسرائيل.. وأدرعي يعلق!