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بينهم بايدن وغيتس.. اختراق حسابات مشاهير وسياسيين كبار على تويتر

الخميس 16 يوليو 2020 08:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بينهم بايدن وغيتس.. اختراق حسابات مشاهير وسياسيين كبار على تويتر


وكالات

تعرضت حسابات عدد من كبار السياسيين ورجال الأعمال على تويتر للاختراق الإلكتروني، في حين تقول تويتر إنها تنظر في الأمر، وستصدر بيانا حول الموضوع.

ومن الحسابات المُخترقة حساب جو بايدن مرشح الديمقراطيين للرئاسيات، والذي شغل منصب نائب الرئيس الأميركي سابقا، ومايك بلومبرغ، ومغني الراب الأميركي الشهير كاني ويست.

كما تعرضت حسابات مشاهير آخرين -منها الحسابان الرسميان للمليارديرين بيل غيتس وإيلون ماسك، وحسابا شركتي آبل وأوبر- للاختراق أيضا، إذ طلبت الحسابات تبرعات عبر العملة الرقمية "بيتكوين".

وجاء في التغريدات المقرصنة -التي ما لبثت أن حُذفت- أن أمام كل متابع لهذه الحسابات مهلة ثلاثين دقيقة لكي يرسل إلى عنوان محدد مبلغا بعملة البيتكوين، ليحصل مقابلها على ضعف هذا المبلغ.

وسارع كاميرون وينكليفوس، الشريك المؤسس في شركة "جيميني" للتبادلات بالعملات الرقمية، إلى التحذير من عملية القرصنة هذه، وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر "هذه عملية احتيال، لا تشتركوا فيها".

وفي حين ذكرت تعليقات ومنشورات على تويتر أن آلاف الدولارات بعملة البيتكوين أرسلها على الأرجح من وقعوا ضحية هذه العملية الاحتيالية؛ قال موقع تويتر إنه "يراجع" ما جرى، وسيُصدر قريبا بيانا بهذا الشأن.

وما إن شاع خبر هذه القرصنة حتى هوى سهم تويتر بنسبة 4% في التعاملات الإلكترونية في وول ستريت بعد إغلاق جلسة التداولات.

(الجزيرة نت)

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