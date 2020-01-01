اسعار العملات مقابل الشيكل

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الرئيس عباس يتلقى رسالة جوابية من نظيره السوري بشار الاسد..
مناورة تدريبية لألوية الاحتياط تحاكي القتال في غزة
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الشرطة تغلق 212 محلا تجاريا وتضبط 8 مركبات غير قانونية في جنين
طقس فلسطين : أجواء حارة نسبياً
محافظ جنين يغلق نزلة زيد لمدة 24 ساعة بعد اكتشاف إصابة بـ "كورونا"
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خشية من محكمة لاهاي: مئات الشخصيات الإسرائيلية ممنوعة من السفر
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الأخبار الرئيسية
خشية من محكمة لاهاي: مئات الشخصيات الإسرائيلية ممنوعة من السفر
الرئيس عباس يتلقى رسالة جوابية من نظيره السوري بشار الاسد..
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