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اسعار العملات مقابل الشيكل

الخميس 16 يوليو 2020 08:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسعار العملات مقابل الشيكل


رام الله / سما /

الدولار=3.43ش

اليورو=3.92ش

الدينار=4.83ش

الجنيه=0.21ش

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