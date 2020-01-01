الشرطة تغلق 212 محلا تجاريا وتضبط 8 مركبات غير قانونية في جنين

جنين /سما/

أغلقت الشرطة، 212 محلا تجاريا، وضبطت 8 مركبات غير قانونية في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامه والإعلام في الشرطة في بيان، الليلة، أن دوريات الشرطة نظمت جولات تفقد في المدينة والريف تنفيذاً لتعليمات وقرارات رئاسة الوزراء والمحافظ الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا، تخلل ذلك إغلاق 212 محلا تجاريا لعدم التزامها بالإغلاق بساعات الاغلاق المقررة، كما تم ضبط 8 مركبات غير قانونية منها دراجتين ناريتين.

ودعا مدير شرطة المحافظة العميد عزام جبارة، أصحاب المحال والمنشآت بضروة الالتزام بالتعليمات وإغلاق محلاتهم ومنشآتهم التجارية الساعة الثامنه مساء، والمواطنين الى ضرورة ارتداء الكمامات والقفازات والتباعد الاجتماعي لتحقيق السلامة العامة.