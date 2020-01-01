الرجوب: ارتفاع الإصابات النشطة بكورونا في جنين إلى 34

جنين /سما/

أعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، مساء اليوم، ارتفاع عدد الإصابات النشطة بفيروس كورونا في المحافظة إلى 34 إصابة، وذلك بعد تسجيل عدد من الإصابات لمواطنين من المحافظة عائدين من خارج الوطن وآخرين عائدين من أماكن عملهم في محافظات أخرى.

وأوضح في تصريح صحافي أن توزيع الإصابات النشطة الـ34 في المحافظة تتمثل في 10 مصابين عائدين من الخارج يقيمون حالياً في مركز الحجر في أريحا، و24 مصاباً داخل محافظة جنين، 22 مصاباً منهم في الحجر المنزلي، ومصابان اثنان يقيمان في مركز الشهيد نعيم خضر للحجر الصحي في الزبابدة.

وطمأن الرجوب أبناء محافظة جنين بأن جميع المصابين يتمتعون بصحة جيدة بحمد الله، كما أن طواقم الطب الوقائي والمؤسسة الأمنية في المحافظة تقوم بكل ما يلزم في متابعة جميع الحالات وتتبع دوائر المخالطين وإجراء الفحوص لمن يلزم.