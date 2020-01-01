  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس عباس يتلقى رسالة جوابية من نظيره السوري بشار الاسد..

الأربعاء 15 يوليو 2020 11:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يتلقى رسالة جوابية من نظيره السوري بشار الاسد..


رام الله /سما/

تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رسالة جوابية من الرئيس السوري بشار الأسد، أكد فيها وقوف سوريا إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة صفقة القرن الأميركية والاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ومخططات ضم أراضٍ فلسطينية لإسرائيل.

وشدد الرئيس الأسد في رسالته، على أن سوريا لن تتراجع قيد أنملة عن دعمها لنضال الشعب الفلسطيني، متمنيا للرئيس والشعب الفلسطيني مزيداً من النجاح والصمود في مواجهة المخططات الأميركية والإسرائيلية.

وكان الرئيس محمود عباس قد أرسل رسالة خطية إلى الرئيس الأسد، حملها إلى دمشق نائب رئيس الوزراء، زياد أبو عمرو، شرح فيها الخطوات السياسية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية في مواجهة المخطط الأميركي الإسرائيلي المتمثل في "صفقة القرن" والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، فضلاً عن مخطط الضم لأجزاء من الأرض الفلسطينية، وهو المخطط الذي ترعاه وتشارك فيه الإدارة الأمييكية مع الحكومة الإسرائيلية.

وتمنى الرئيس في رسالته للرئيس الأسد وللشعب السوري الشقيق وللدولة السورية المنعة والصمود والانتصار.

#الرئيس عباس #بشار الاسد #سوريا #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

طيار متدرب ينبهر بطائرة F35 ويثير ذعرًا في إسرائيل

هآرتس : كوخافي يعين ضابطًا ليكون مسؤولًا عن "التسوية" مع حماس

التربية: السادس من أيلول المقبل موعد العودة للمدارس بنظام التعليم المدمج

الجيش المصري يستعد للمعركة في ليبيا.. ومفاجئة لتركيا بنشر سلاح متطور

السودان يؤكد تراجع منسوب مياه نهر النيل وغلق إثيوبيا بوابات "سد النهضة"

شاهد.. زوجة "ويل سميث" تخونه مع هذا الشخص وتعترف له بما حصل وعينها بعينه!

إسرائيل تتوقع هجوما من الحوثيين ردا على استهداف إيران

الأخبار الرئيسية

ابو مرزوق يكشف لأول مرة خفايا وأسرار عدوان 2014..

مدارس

التعليم بغزة يحدد موعد بدء الموسم الدراسي للعام 2020-2021...

السودان يؤكد تراجع منسوب مياه نهر النيل وغلق إثيوبيا بوابات "سد النهضة"

=

كاتب سعودي يهاجم الفلسطينيين ويتمنى زيارة إسرائيل.. وأدرعي يعلق!

الرئيس: لن ندخر جهداً لحماية القدس وأهلها ولن نسمح لأحد العبث بأملاكها