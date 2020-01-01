الرئيس عباس يتلقى رسالة جوابية من نظيره السوري بشار الاسد..

رام الله /سما/

تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رسالة جوابية من الرئيس السوري بشار الأسد، أكد فيها وقوف سوريا إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة صفقة القرن الأميركية والاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ومخططات ضم أراضٍ فلسطينية لإسرائيل.

وشدد الرئيس الأسد في رسالته، على أن سوريا لن تتراجع قيد أنملة عن دعمها لنضال الشعب الفلسطيني، متمنيا للرئيس والشعب الفلسطيني مزيداً من النجاح والصمود في مواجهة المخططات الأميركية والإسرائيلية.

وكان الرئيس محمود عباس قد أرسل رسالة خطية إلى الرئيس الأسد، حملها إلى دمشق نائب رئيس الوزراء، زياد أبو عمرو، شرح فيها الخطوات السياسية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية في مواجهة المخطط الأميركي الإسرائيلي المتمثل في "صفقة القرن" والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، فضلاً عن مخطط الضم لأجزاء من الأرض الفلسطينية، وهو المخطط الذي ترعاه وتشارك فيه الإدارة الأمييكية مع الحكومة الإسرائيلية.

وتمنى الرئيس في رسالته للرئيس الأسد وللشعب السوري الشقيق وللدولة السورية المنعة والصمود والانتصار.