"الخارجية": تسجيل 181 حالة وفاة و3537 اصابة و1523 حالة تعاف بصفوف جالياتنا الفلسطينية

رام الله /سما/

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا في مختلف دول العالم إلى 181 حالة، بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين في الولايات المتحدة الأميركية والجزائر.

وأوضحت الوزارة في تقريرها، مساء اليوم الأربعاء، أن عدد الاصابات في صفوف جالياتنا ارتفع إلى 3537 بعد تسجيل 5 اصابات في أميركا، وإصابتين في الجزائر، وحالات التعافي هي 1523 حالة.

وتابع فريق العمل المختص في الوزارة جميع الترتيبات والتنسيقات اللازمة لسفر 23 طالبا وطالبة مقدسيين في السنتين الأخيرتين من دراستهم في جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث غادروا الوطن هذا اليوم ووصلوا الى القاهرة.

واستقبل السفير أحمد الديك العائدين من الولايات المتحدة في معسكر النويعمة، وكان في استقبالهم أيضا قوات الامن الوطني والشرطة والأجهزة المختلقة وطواقم وزارة الصحة، وأخذت طواقم الصحة عينات الفحص للاطمئنان على خلوهم من الفيروس.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية الجزائرية، بتسجيل حالة وفاة جديدة بصفوف الجالية، للمواطنة انشراح خليل مهدي (74 عاما) في ولاية تيارت، ليرتفع عدد الوفيات الى 2، وتسجيل إصابتين جديدتين ليرتفع عدد الإصابات الى 18.

وتخضع الإصابات الجديدة للحجر الصحي المنزلي ووضعها مستقر، وتتابع السفارة أوضاع اسرة الفقيدة وتقف الى جانبها لتلبية احتياجاتها، وتطمئن على الحالات المصابة.

بدوره، أشار العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، إلى تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية في ولاية شيكاغو للمواطن علي محمود شعبان (47 عاما)، ليرتفع عدد الوفيات الى 65، وتسجيل 5 اصابات جديدة بين صفوف ابناء الجالية في ولاية نيويورك، ليرتفع عدد الإصابات الى 1943