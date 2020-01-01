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الرئيس يعلن عن حملة دولية لعلاج الأسير أبو وعر والإفراج الفوري عنه

الأربعاء 15 يوليو 2020 10:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يعلن عن حملة دولية لعلاج الأسير أبو وعر والإفراج الفوري عنه


رام الله /سما/

هاتف الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، والد الأسير المريض كمال أبو وعر، مطمئنا على صحة نجله الذي يعاني من مرض السرطان ومن إصابته بفيروس "كورونا".

وأبلغ الرئيس والد الأسير بأنه أعطى تعليماته للجهات المسؤولة كافة للقيام بحملة دولية للضغط على اسرائيل لتقديم العلاج المناسب له والافراج الفوري عنه.

وتمنى الرئيس الشفاء العاجل للأسير أبو وعر والحرية له ولكل أسرانا البواسل.

يذكر أن الأسير أبو وعر من بلدة قباطية جنوب جنين، ويمضي حكما بالسجن ستة مؤبدات إضافة إلى 50 عاما، ومصاب بمرض السرطان والكورونا.

#الرئيس عباس #الاسير ابو وعر

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