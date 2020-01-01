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الشرطة تغلق 7 صالونات حلاقة وتحرر مخالفات بحق أصحابها في جنين

الأربعاء 15 يوليو 2020 09:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تغلق 7 صالونات حلاقة وتحرر مخالفات بحق أصحابها في جنين


جنين /سما/

 أغلقت الشرطة اليوم 7 صالونات حلاقة وحررت مخالفات بحق أصحابها لعدم التزامهم، ومخالفتهم لقرار الإغلاق المعلن من الحكومة .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في بيان صحفي، أنه وأثناء جولة لجنة السلامة برئاسة الشرطة لمتابعة التزام المواطنين والمنشآت بالبرتوكول الصحي الصادر عن وزارة الصحة، وعملا بقرارات رئاسة الوزراء بمنع عمل صالونات الحلاقة والتجميل بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، أغلقت اللجنة 7 صالونات للحلاقة والتجميل وحررت مخالفات بحق أصحابها.

ودعت الشرطة أصحاب صالونات الحلاقة والتجميل الالتزام بقرار الإغلاق، كما دعت المواطنين ضرورة الالتزام بالتعليمات والبروتوكولات الصحية بارتداء الكمامات والقفازات، ومبادئ التباعد الاجتماعي للحفاظ على السلامة العامة.

#الشرطة #كورونا #طوارئ

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