  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فلسطين نائبا لرئيس الجمعية العامة للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات

الأربعاء 15 يوليو 2020 09:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين نائبا لرئيس الجمعية العامة للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات


تونس /سما/

 انتخب اليوم الأربعاء، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحاق سدر، نائبا لرئيس الجمعية العامة للمنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

جاء ذلك خلال اجتماع الدورة 17 للجمعية العامة في دورتها العادية التي عقدت عبر الفيديو كونفرنس، بحضور تسع من الدول العربية الأعضاء في المنظمة، حيث تم انتخاب وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي بالجمهورية التونسية محمد الفاضل كريم رئيسا للجمعية العامة للمنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

واشادت جميع الوفود العربية المشاركة بمجهودات المنظمة وبرامجها المستقبلية من اجل تحقيق الرؤية الاستراتيجية للمنظمة والمتمثلة في بناء مجتمع عربي رقمي متناغم يرتكز على الابتكار والتجديد التكنولوجي، ويدعم التكامل العربي الاقليمي، ويساهم بفعالية في نمو الاقتصاد الرقمي العالمي المستدام.

من جهتها نوهت ممثلة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالدور الهام والفعال الذي لعبته المنظمة لمجابهة جائحة كورونا، ومشاركة المنظمة القيمة في اجتماع الدورة العادية (49) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية .

وتم خلال اجتماعات هذه الدورة المصادقة على محضر الدورة (23) للمجلس التنفيذي للمنظمة المنعقد يوم أمس بعد الاستماع إلى تقرير رئيس المجلس التنفيذي أمير البياتي، واعتماد خطة عمل وموازنة المنظمة لعامي 2021-2022 بناء على تقرير قدمه المدير العام للمنظمة محمد بن عمر.

كما نوهت ممثلة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالدور الهام والفعال الذي لعبته المنظمة لمجابهة جائحة كورونا ومشاركة المنظمة القيمة في اجتماع الدورة العادية (49) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية.

#فلسطين #المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات

الأكثر قراءة اليوم

غزة: التربية والتعليم تصدر بياناً مهماً بشأن قضية الطالبة أسماء النجار

طيار متدرب ينبهر بطائرة F35 ويثير ذعرًا في إسرائيل

هآرتس : كوخافي يعين ضابطًا ليكون مسؤولًا عن "التسوية" مع حماس

التربية: السادس من أيلول المقبل موعد العودة للمدارس بنظام التعليم المدمج

الرئيس لـ"جونسون": مستعدون للذهاب الى المفاوضات بمجرد وقف الضم..!

الجيش المصري يستعد للمعركة في ليبيا.. ومفاجئة لتركيا بنشر سلاح متطور

إسرائيل تتوقع هجوما من الحوثيين ردا على استهداف إيران

الأخبار الرئيسية

مدارس

التعليم بغزة يحدد موعد بدء الموسم الدراسي للعام 2020-2021...

السودان يؤكد تراجع منسوب مياه نهر النيل وغلق إثيوبيا بوابات "سد النهضة"

=

كاتب سعودي يهاجم الفلسطينيين ويتمنى زيارة إسرائيل.. وأدرعي يعلق!

الرئيس: لن ندخر جهداً لحماية القدس وأهلها ولن نسمح لأحد العبث بأملاكها

الكيلة: فلسطين تشهد انتشارا مقلقا للفيروس ويجب أن تكون هناك تحضيرات واستعدادات