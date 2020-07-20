إعلان من وزارة الخارجية حول تسجيل العالقين من وإلى الولايات المتحدة

رام الله /سما/

أعلن فريق العمل المصغر في وزارة الخارجية والمغتربين أن تسجيل أسماء العالقين في الولايات المتحدة الأميركية الراغبين في العودة الى ارض الوطن ينتهي عند منتصف هذه الليلة بتوقيت القدس.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن تسجيل العالقين في الوطن الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية على رحلة 27/7/2020 المتجهة الى شيكاغو، ينتهي في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر غد الخميس.

وأشار البيان إلى أنه تم مساء اليوم التوقف عن تسجيل أسماء العالقين الراغبين في السفر إلى الامارات العربية المتحدة على رحلة يوم 23/7/2020، وإلى الولايات المتحدة الأميركية على رحلة 20/7/2020 المتجهة الى نيويورك.