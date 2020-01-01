  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

السودان يؤكد تراجع منسوب مياه نهر النيل وغلق إثيوبيا بوابات "سد النهضة"

الأربعاء 15 يوليو 2020 07:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
السودان يؤكد تراجع منسوب مياه نهر النيل وغلق إثيوبيا بوابات "سد النهضة"


الخرطوم / وكالات /

أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية، تراجع منسوب مياه نهر النيل الأزرق بما يعادل 90 مليون متر مكعب مما يؤكد إغلاق بوابات "سد النهضة".

إقرأ المزيد
[وسائل إعلام مصرية: القاهرة تبحث اللجوء لمجلس الأمن بعد إعلان إثيوبيا بدء ملء]
وسائل إعلام مصرية: القاهرة تبحث اللجوء لمجلس الأمن بعد إعلان إثيوبيا بدء ملء "سد النهضة"

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه بعدما تناقلت وسائل الإعلام المحلية والعالمية معلومات وصور ملتقطة بالأقمار الصناعية تشير إلى بدء إثيوبيا في ملء سد النهضة بالمياه قبل التوصل لاتفاق حول الملء الأول والتشغيل طلبت وزارة الري والموارد المائية من أجهزتها المختصة بقياس مناسيب النيل الأزرق بالتحري عن صحة هذه المعلومات.

وتابعت: "اتضح جليا بواسطة مقاييس تدفق المياه في محطة الديم الحدودية مع إثيوبيا أن هناك تراجعا في مستويات المياه بما يعادل 90 مليون متر مكعب يوميا ما يؤكد إغلاق بوابات سد النهضة".

وقالت إنها تجدد رفضها لأية إجراءات أحادية الجانب يتخذها أي طرف خصوصا مع استمرار جهود الاتحاد الأفريقي ورئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، للتوصل إلى توافق ما بين الدول الثلاث في النقاط الخلافية العالقة والتي يمكن الاتفاق حولها إذا توفرت الإرادة السياسية.

وستتابع الحكومة السودانية ووزارة الري والموارد المائية هذه التطورات بما يؤمن المصالح القومية السودانية.

#السودان #اثيوبيا #مصر #سد النهضة

الأكثر قراءة اليوم

غزة: التربية والتعليم تصدر بياناً مهماً بشأن قضية الطالبة أسماء النجار

طيار متدرب ينبهر بطائرة F35 ويثير ذعرًا في إسرائيل

هآرتس : كوخافي يعين ضابطًا ليكون مسؤولًا عن "التسوية" مع حماس

التربية: السادس من أيلول المقبل موعد العودة للمدارس بنظام التعليم المدمج

الرئيس لـ"جونسون": مستعدون للذهاب الى المفاوضات بمجرد وقف الضم..!

إسرائيل تتوقع هجوما من الحوثيين ردا على استهداف إيران

وزيرة الصحة: تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الأخبار الرئيسية

=

كاتب سعودي يهاجم الفلسطينيين ويتمنى زيارة إسرائيل.. وأدرعي يعلق!

الرئيس: لن ندخر جهداً لحماية القدس وأهلها ولن نسمح لأحد العبث بأملاكها

الكيلة: فلسطين تشهد انتشارا مقلقا للفيروس ويجب أن تكون هناك تحضيرات واستعدادات

قرارات صعبة في الطريق ..نتنياهو يحذر من تزايد الاصابات والوفيات بكورونا

فيروس

الاستخبارات الإسرائيلية تكشف عن تطبيق الكتروني جديد لتعقب مرضى كورونا