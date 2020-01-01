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الكنيست يصوت ضد مشروع قانون لإلغاء "قانون القومية"

الأربعاء 15 يوليو 2020 07:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكنيست يصوت ضد مشروع قانون لإلغاء "قانون القومية"


القدس المحتلة /سما/

صوتت غالبيةٌ من أعضاء الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون ينص على إلغاء "قانون القومية" المثير للجدل والذي يعرف إسرائيل بأنها دولة قومية للشعب اليهودي، ومن يقطن فيها هم "مواطنون من درجات متدنية".

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن عضو الكنيست عن حزب ميرتس تمارا زاندبيرغ قدمت مشروع القانون، الذي أيده فقط 20 عضوًا، فيما عارضه الآخرون.

وكان بيني غانتس، زعيم حزب أزرق- أبيض، وعد قُبيل الانتخابات بعض الأقليات، منها الدروز، بالعمل بشكل كبير على تغيير القانون، إلا أن أعضاء حزبه صوتوا اليوم ضد ذلك.

#الكنيست الإسرائيلي #قانون القومية #اسرائيل

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