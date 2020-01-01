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كشف تزوير وثيقة بنكية بقيمة 3 ملايين و700 الف دولار أمريكي بضواحي القدس

الأربعاء 15 يوليو 2020 07:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
كشف تزوير وثيقة بنكية بقيمة 3 ملايين و700 الف دولار أمريكي بضواحي القدس


القدس المحتلة /سما/

كشفت الشرطة اليوم ملابسات جريمة تزوير وثيقة باسم احد بنوك فرع الرام بمبلغ 3 ملايين وسبع مائة الف دولار امريكي وقبضت على امرأة مشتبه بها في ضواحي القدس المحتلة.

وذكرت ادارت العلاقات العامة والاعلام في الشرطة ،ان ادارة المباحث العامة في ضواحي القدس تلقت امس شكوى من ادارة البنك فرع الرام مفادها وجود وثيقة مسحوبة باسم البنك ويشتبه بانها مزورة من قبل مواطنة تدعي فيها بوجود حساب لها في البنك بقيمة 3,700,000 دولار امريكي.

وأضافت، انه وبعد اجراءات البحث والتحري تم استدعاء المشتبه بها وبالاستماع لأقوالها وابراز الادلة، اعترفت بانها فتحت حساب توفير في البنك فرع العيزرية قبل 8 شهور بقيمة 37 دولار امريكي فقط ، وقبل شهرين حصلت على كتاب من البنك فرع الرام موجه الى احدى الجمعيات بالقدس يفيد بان لديها حساب لدى البنك، واقرت بانها قامت بتزوير الكتاب واضافت عليه بانها تملك رصيد بقيمة 3,700,000 دولار امريكي بهدف التمويه وتضليل آخرين.

واكدت انه تم احالة المشتبه بها الى قسم التحقيقات تمهيدا لإحالتها الى النيابة العامة واتخاذ المقتضى القانوني بحقها اصولا.

#الشرطة #جريمة تزوير #القدس

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