العاهل الاردني يؤكد أهمية استمرار خدمات "الأونروا" لأمن واستقرار المنطقة

عمان /سما/

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أهمية استمرار الخدمات التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لأمن واستقرار المنطقة.

وشدد الملك عبد الله خلال استقباله، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، المفوض العام لوكالة (الأونروا) فيليب لازاريني، على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الاجتماعية تجاه اللاجئين الفلسطينيين من خلال المساعدات والتمويل لتمكين الأونروا من مواصلة عملها.

وأشار إلى حرص الأردن على الاستمرار برعاية جميع اللاجئين المتواجدين على أراضيه.

وتناول اللقاء نتائج المؤتمر الوزاري الدولي للمانحين لدعم الأونروا الذي نظمه الأردن بالتعاون مع السويد أخيرا، لضمان استدامة تقديم المساعدات والخدمات للاجئين الفلسطينيين، وجرى التأكيد على ضرورة تمكين وكالة الأونروا من تحمل مسؤولياتها الاجتماعية تجاه اللاجئين، ومسؤولياتها السياسية والقانونية بتأمين حقوقهم وحقوق الدول المستضيفة لهم.

وأشاد الملك بجهود المفوض العام والأونروا في دعم الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم، خاصة في هذه الأوقات الصعبة وغير المستقرة، حيث يواصل العالم مواجهة التحديات التي يفرضها فيروس كورونا.

بدوره، ثمن المفوض العام لوكالة (الأونروا) فيليب لازاريني دور الأردن في دعم عمل الأونروا ورعاية اللاجئين.