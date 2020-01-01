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محافظ طوباس: 98 عينة قيد الفحص ضمن الخارطة الوبائية لمصاب وادي الفارعة

الأربعاء 15 يوليو 2020 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ طوباس: 98 عينة قيد الفحص ضمن الخارطة الوبائية لمصاب وادي الفارعة


طوباس /سما/

قال محافظ طوباس والأغوار الشمالية يونس العاصي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن 98 عينة اخذت حتى اللحظة، لمخالطي المصاب بـ"كورونا" الذي أعلن عنه اليوم، وهي قيد الفحص وستظهر نتيجتها في الساعات القادمة.

وأضاف العاصي في مؤتمر صحفي، أن المصاب الذي يسكن في وادي الفارعة، نُقلت إليه العدوى من شاب يحمل الفيروس، من قرية "قريوت"، أثناء تواجد الأخير في معرض لبيع السيارات.

وتابع: "فور ظهور النتيجة أغلقنا شركة السيارات التي يعمل فيها المصاب، وعقمنا المحيط، وباشرنا بتتبع الخارطة الوبائية للمخالطين"، مؤكدا أن كل المحلات على الشارع الرئيسي مغلقة لمدة 24 ساعة لحين اكتمال سحب عينات المخالطين.

وناشد العاصي، المواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة.

وأشار إلى أن عدد الحالات في طوباس منذ ظهور الفيروس في فلسطين، وصل لسبع حالات، تماثلت اثنتان منها للشفاء، فيما لا تزال خمسة نشطة.

#محافظ طوباس #فيروس كورونا

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