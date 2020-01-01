تدهور الحالة الصحية للأسير نضال أبو عاهور بعد إصابته بالسرطان

رام الله /سما/

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، من تفاقم الحالة الصحية للأسير نضال أبو عاهور 46 عاما من بيت لحم، والقابع فيما تسمى مشفى (سجن الرملة)، حيث يعاني من فشل كلوي، وقد تبيّن مؤخرا أنه مصاب بمرض سرطان الكلى.

وقالت الهيئة، أن الأسير أبو عاهور لا يملك سوى كلية واحدة، ووضعه الصحي حرج، وقد تم التحقيق معه من قبل الشاباك رغم ما يعانيه من أمراض، وقد تم تقديم طلب من قبل محامية لمحكمة الإحتلال في عوفر للمطالبة بالإفراج عنه بحكم وضعه الصحي الخطير، وتم رفض الطلب.

وأشار محامي الأسير ابو عاهور، إلى أنه تقدم بطلب استئناف للإفراج عن الأسير أبو عاهور، وستعقد جلسة بمحكمة عوفر بهذا الشأن غدا الخميس الموافق 16 يوليو/تموز.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية قد اعتقلت الأسير أبو عاهور بتاريخ 23 يونيو/حزيران الماضي من منزله في بيت لحم ولا زال موقوفاً، وهو متزوج ولديه سبعة أبناء ومعتقل سابق لدى الاحتلال.