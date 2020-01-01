إجراء فحص كورونا لجميع أسرى قسم 2 في جلبوع وجميعها سلبية

رام الله /سما/

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية أجرت أول من أمس فحص الكورونا لجميع الأسرى القابعين في قسم رقم 2 في سجن جلبوع وعددهم 90 اسيرا، وقد ظهرت جميع النتائج بأنها سلبية (غير مصابين بالفيروس).

وبينت الهيئة، بأن هذا القسم كان قد نقل منه الأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر قبل أيام الى مشفى العفولة ومنها لمشفى الرملة وبعد ذلك الى مستشفى أساف هروفيه ليتبين إصابة الأسير بفيروس كورونا، حيث تم حينها إغلاق القسم بشكل كامل وحجرمدير السجن و40 سجانا في جلبوع، وإجراء الفحوصات لهم.

وأوضحت الهيئة، أن الأسير أبو وعر يعاني من ظرف صحي صعب وخطير ويتفاقم باستمرار، في ظل الإهمال الطبي المتعمد له من قبل إدارة السجون الإسرائيلية، حيث يعاني من فقدانه الوزن، وصعوبة كبيرة في الكلام، وأوجاع بالرقبة والرأس، وهو محكوم بالسجن لـ6 مؤبدات و50 عاما.