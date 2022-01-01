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نظام مبتكر في إسرائيل يكشف عن كورونا خلال 15 دقيقة

الأربعاء 15 يوليو 2020 06:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
نظام مبتكر في إسرائيل يكشف عن كورونا خلال 15 دقيقة


القدس المحتلة /سما/

أجرت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، تجارب على نظام تكنولوجي مبتكر للكشف عن نتيجة اختبار فيروس كورونا خلال 15 دقيقة.
 
وذكرت القناة 7 العبرية أن الاختبارات جرت في مجمع المختبرات في اللد، بحضور وزير الصحة يولي إدلشتاين.
 
وأوضحت أن النظام المبتكر سريع وسهل الاستخدام ويمكن توفيره للاستخدام في النقاط المهمة خاصة دور التمريض والقواعد العسكرية.
 
وقال إدلشتاين: لقد تجاوزنا في الأيام الأخيرة عتبة إجراء 30 ألف اختبار في اليوم ويرجع الفضل إلى مختبر "ماي هيريتاغ" الذي قمنا بتشغيله، وفي فصل الشتاء علينا زيادة عدد الاختبارات بأسرع وقت حتى نحصل على نتائج في وقت قصير".
 
وأضاف أن وزارة الصحة تعمل بلا كلل للحصول على أحد التقنيات التي تساعدها في مكافحة كورونا.

#اسرائيل #فيروس كورونا

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