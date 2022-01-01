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وقفة في الخليل تطالب بإطلاق سراح الأسير أبو وعر

الأربعاء 15 يوليو 2020 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة في الخليل تطالب بإطلاق سراح الأسير أبو وعر


الخليل /سما/

طالب مشاركون في وقفة دعم وإسناد للأسير كمال أبو وعر المصاب بالسرطان وبفيروس "كورونا"، نظمها نادي الأسير في الخليل، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بالعمل لإطلاق سراحه من سجون الاحتلال.

ويعاني الأسير أبو وعر وهو من بلدة قباطية جنوب جنين، ومحكوم بالسجن لستة مؤبدات و50 عاما، من أوضاع صحية صعبة جراء الإهمال الطبي المتعمد، واحتجازه في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، دون معرفة وضعه الصحي.

وقال مدير نادي الأسير في الخليل أمجد النجار، إن هذه الوقفة التي نظمت أمام الصليب الأحمر بمشاركة عدد من الأسرى المحررين تأتي في سياق التضامن والمطالبة بالإفراج العاجل عن الأسير ابو وعر الذي يعاني من أوضاع صحية صعبة تحاول مصلحة السجون إخفائها.

وبحسب مصلحة السجون الإسرائيلية، خضع أبو وعر لعملية جراحية لوضع أنبوب تنفس له، دون معرفة أية معلومات دقيقة عن وضعه الصحي، وانه منوم لعدة أيام في انتظار تحسن حالته الصحية.

وطالب النجار بعد تسليمه مذكرة للصليب الأحمر الدولي في محافظة الخليل، كافة المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، بالتدخل العاجل لحماية الأسير كمال أبو وعر، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته وحياة كافة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في ظل معاناتهم من سياسة الإهمال الطبي الذي بات ينهش أجساد الأسرى في ظل انتشار فيروس "كورونا".

#الاسير ابو وعر

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