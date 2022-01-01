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بعد فشل المفاوضات الثلاثية.. إثيوبيا تعلن بدء ملء وتخزين المياه بسد النهضة

الأربعاء 15 يوليو 2020 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد فشل المفاوضات الثلاثية.. إثيوبيا تعلن بدء ملء وتخزين المياه بسد النهضة


اديس بابا /وكالات/

أعلن وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي يوم الأربعاء، بدء ملء وتخزين المياه في سد النهضة بعد فشل المفاوضات مع مصر والسودان، والتي جرت خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية، أن ملء سد النهضة بمرحلته الأولى، سيخزن 4.9 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن "بناء وتعبئة سد النهضة تسير بشكل طبيعي".

وتابع وزير الري الإثيوبي أن أديس أبابا تحفظت على بعض النقاط في الحوار مع مصر والسودان.

يشار إلى أن مصر وإثيوبيا والسودان، فشلوا في التوصل لاتفاق في جولة جديدة من المحادثات التي يستضيفها الاتحاد الأفريقي حول تنظيم تدفق الماء من السد العملاق الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق.

وكان الاتحاد الأفريقي بدأ جهود وساطته قبل أسبوعين، والتي تضمنت 11 جلسة عبر الإنترنت لكسر الجمود حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، الذي تكلف بناؤه أربعة مليارات دولار.

ويمثل السد حجر الأساس الذي تبني عليه إثيوبيا طموحها في أن تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في أفريقيا. لكنه، في الوقت ذاته، تخشى القاهرة، من الضغط على إمدادات المياه الشحيحة أصلا من النيل، والتي يعتمد عليها أكثر من 100 مليون نسمة بشكل شبه كامل.

#اثيوبيا #مصر #سد النهضة #السودان

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