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اجتماع تنسيقي في نابلس بين محافظي محافظات شمال الضفة ووزيرة الصحة

الأربعاء 15 يوليو 2020 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع تنسيقي في نابلس بين محافظي محافظات شمال الضفة ووزيرة الصحة


نابلس /سما/

عقد في محافظة نابلس، اليوم الاربعاء، اجتماع تنسيقي بين محافظات شمال الضفة الغربية ووزارة الصحة، ضم وزيرة الصحة الدكتور مي الكيلة، ومحافظ نابلس ابراهيم رمضان، ومحافظ طولكرم عصام أبو بكر، ومحافظ جنين أكرم الرجوب ومحافظ قلقيلية رافع رواجبة ومحافظ طوباس يونس العاصي، وممثل محافظ سلفيت محمود صالح.

وناقش المجتمعون مستجدات انتشار فيروس كورونا، وأهمية اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة والمستمرة للعمل بما يضمن صحة وسلامة المواطنين بالدرجة الاولى، كما ناقشوا آليات العمل التي يمكن تطبيقها خلال الفترات القادمة.ِ

#نابلس #كورونا

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