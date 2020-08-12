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محاكم الاحتلال تمدد توقيف عدد من الأسرى

الأربعاء 15 يوليو 2020 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
محاكم الاحتلال تمدد توقيف عدد من الأسرى


رام الله /سما/

حكمت محكمة الاحتلال العسكرية ، اليوم ، على الأسير محمود غازي محمود زيتون من مخيم بلاطه ، بالسجن الفعلي لمدة 34 شهرا ، بينما مددت اعتقال الأسير موسى نعيم فطافطة من القدس للأسبوع القادم، علماً انه يخضع للتحقيق في زنازين "المسكوبية" ، وهو شقيق الأسيرة ايمان فطافطه ، ومددت توقيف الطالب في جامعة بيرزيت الأسير عبد الرحمن مصباح من رام الله ، حتى 17/8/2020 وهو معتقل منذ ابريل الماضي ، ومددت الطالب في جامعة بيرزيت الأسير بركات رائد من رام الله حتى 1/9/2020، وهو معتقل منذ مارس الماضى، وكان حكم بالسجن شهرين ورفض الاحتلال اطلاق سراحه ونقل الى التحقيق .

واجلت محكمة الاحتلال محاكمة الأسير سفيان فتحي من بلدة حزما بالقدس ، حتى تاريخ 12/8/2020 ، الأسير موسى علي حسين من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس ، حتى تاريخ12/8/2020 ، الأسير موسى علي حسين من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس ، حتى تاريخ 18/8/2020

#محاكم الاحتلال #اسرى

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