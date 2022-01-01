مدير الحرم الإبراهيمي يحذر من محاولات تحويل المسجد لكنيس

الخليل /سما/

قال الشيخ حفظي ابو اسنينة، مدير الحرم الابراهيمي في مدينة الخليل: ان ما يحدث من استمرار اغلاق الحرم الابراهيمي والاستيلاء على أجزاء كبيرة منه من قبل المستوطنين الاسرائيليين يأتي ضمن محاولاتهم لتحويله الى كنيس يهودي، ونحن كأوقاف اسلامية وكأهالي في محافظة الخليل، نرفض ذلك.

وكانت مجموعة من المستوطنين، قد قاموا بوضع سقف وجوانب وتجهيز مقصف على درج الحرم الابراهيمي خلال اليومين الماضيين.

وقال ابو اسنينة: "هذا المكان والذي نرفضه كما نرفض وجود الاحتلال والمستوطنين في الحرم الابراهيمي، قبل عشر سنوات بدأ المستوطنون باستخدام المكان لبيع القهوة والشاي والمرطبات وساندويشات للمستوطنين، وخلال اليومين الماضيين قاموا بسقف المنطقة و وضع طاولات فيه وتحويله لمقصف، وهذا اعتداء صارخ على قدسية المسجد الاسلامي الخالص".

يأتي هذا الاعتداء على الحرم الابراهيمي في وقت اعلنت فيه حكومة الاحتلال نيتها اقامة مصعد كهربائي خارج الحرم، وهذا القرار كانت ولا زالت وزارة الاوقاف ترفضه جملة وتفصيلا، كونه يغير من معالم الحرم الابراهيمي التاريخية. بحسب ابو اسنينة.