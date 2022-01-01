  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مدير الحرم الإبراهيمي يحذر من محاولات تحويل المسجد لكنيس

الأربعاء 15 يوليو 2020 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدير الحرم الإبراهيمي يحذر من محاولات تحويل المسجد لكنيس


الخليل /سما/

قال الشيخ حفظي ابو اسنينة، مدير الحرم الابراهيمي في مدينة الخليل: ان ما يحدث من استمرار اغلاق الحرم الابراهيمي والاستيلاء على أجزاء كبيرة منه من قبل المستوطنين الاسرائيليين يأتي ضمن محاولاتهم لتحويله الى كنيس يهودي، ونحن كأوقاف اسلامية وكأهالي في محافظة الخليل، نرفض ذلك.

 

وكانت مجموعة من المستوطنين، قد قاموا بوضع سقف وجوانب وتجهيز مقصف على درج الحرم الابراهيمي خلال اليومين الماضيين.

 

وقال ابو اسنينة: "هذا المكان والذي نرفضه كما نرفض وجود الاحتلال والمستوطنين في الحرم الابراهيمي، قبل عشر سنوات بدأ المستوطنون باستخدام المكان لبيع القهوة والشاي والمرطبات وساندويشات للمستوطنين، وخلال اليومين الماضيين قاموا بسقف المنطقة و وضع طاولات فيه وتحويله لمقصف، وهذا اعتداء صارخ على قدسية المسجد الاسلامي الخالص".

 

يأتي هذا الاعتداء على الحرم الابراهيمي في وقت اعلنت فيه حكومة الاحتلال نيتها اقامة مصعد كهربائي خارج الحرم، وهذا القرار كانت ولا زالت وزارة الاوقاف ترفضه جملة وتفصيلا، كونه يغير من معالم الحرم الابراهيمي التاريخية. بحسب ابو اسنينة.

#الحرم الابراهيمي #مستوطنون

الأكثر قراءة اليوم

غزة: التربية والتعليم تصدر بياناً مهماً بشأن قضية الطالبة أسماء النجار

طيار متدرب ينبهر بطائرة F35 ويثير ذعرًا في إسرائيل

هآرتس : كوخافي يعين ضابطًا ليكون مسؤولًا عن "التسوية" مع حماس

التربية: السادس من أيلول المقبل موعد العودة للمدارس بنظام التعليم المدمج

الرئيس لـ"جونسون": مستعدون للذهاب الى المفاوضات بمجرد وقف الضم..!

إسرائيل تلتقط الصور الأولى من قمرها الصناعي "أوفيك 16".. إلى ماذا يهدف؟

كوخافي: الاستعدادات لتنفيذ مخطط الضم على رأس أولويات الجيش الإسرائيلي

الأخبار الرئيسية

الرئيس: لن ندخر جهداً لحماية القدس وأهلها ولن نسمح لأحد العبث بأملاكها

الكيلة: فلسطين تشهد انتشارا مقلقا للفيروس ويجب أن تكون هناك تحضيرات واستعدادات

قرارات صعبة في الطريق ..نتنياهو يحذر من تزايد الاصابات والوفيات بكورونا

فيروس

الاستخبارات الإسرائيلية تكشف عن تطبيق الكتروني جديد لتعقب مرضى كورونا

وزارة الصحة : 419 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين