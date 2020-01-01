  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة بغزة: البحث متواصل عن قتلة القيق

الأربعاء 15 يوليو 2020 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة بغزة: البحث متواصل عن قتلة القيق


غزة /سما/

قال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، بغزة، أيمن البطنيجي، اليوم الأربعاء: إن الجهود لازالت مستمرة؛ للبحث عن مطلوبين للعدالة، المتهمين في مقتل العقيد جبر القيق.

 

وبين البطنيجي في تصريحات صحفية، أن الشرطة والأجهزة الأمنية لا زالت تعمل على مدار الساعة، للوصول إلى المطلوبين وفرض حالة الأمن في قطاع غزة.

 

وأكد أن هناك انتشاراً مكثفا للأجهزة الأمنية، من خلال الحواجز المنتشرة على مفترقات المدن والطرق، تهدف إلى فرض الأمن والوصول إلى المجرمين، ومنع تكرار هكذا حوادث.

وشدد على أن مثل هذه الجرائم دخيلة على المجتمع الفلسطيني، مبيناً أن إجراءات الداخلية مشددة في ملاحقة كل من ساعد في هذه الجريمة.

#غزة #الشرطة #قتلة القيق

الأكثر قراءة اليوم

غزة: التربية والتعليم تصدر بياناً مهماً بشأن قضية الطالبة أسماء النجار

طيار متدرب ينبهر بطائرة F35 ويثير ذعرًا في إسرائيل

هآرتس : كوخافي يعين ضابطًا ليكون مسؤولًا عن "التسوية" مع حماس

التربية: السادس من أيلول المقبل موعد العودة للمدارس بنظام التعليم المدمج

قائد فيلق القدس الايراني يتوعد واشنطن وتل ابيب: "أيام عصيبة تنتظركم"..!

الرئيس لـ"جونسون": مستعدون للذهاب الى المفاوضات بمجرد وقف الضم..!

إسرائيل تلتقط الصور الأولى من قمرها الصناعي "أوفيك 16".. إلى ماذا يهدف؟

الأخبار الرئيسية

الرئيس: لن ندخر جهداً لحماية القدس وأهلها ولن نسمح لأحد العبث بأملاكها

الكيلة: فلسطين تشهد انتشارا مقلقا للفيروس ويجب أن تكون هناك تحضيرات واستعدادات

قرارات صعبة في الطريق ..نتنياهو يحذر من تزايد الاصابات والوفيات بكورونا

فيروس

الاستخبارات الإسرائيلية تكشف عن تطبيق الكتروني جديد لتعقب مرضى كورونا

وزارة الصحة : 419 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين