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الحية يحذر الاحتلال من المساس بالقدس والاقصى: "لعب بالنار"

الأربعاء 15 يوليو 2020 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحية يحذر الاحتلال من المساس بالقدس والاقصى: "لعب بالنار"


غزة /سما/

حذر القيادي في حركة "حماس" د. خليل الحية، اليوم الأربعاء، من أن الاقتراب من القدس والمسجد الأقصى هو لعب بالنيران، مشدّدًا أن الشعب الفلسطيني سيقف للاحتلال وللأبواق العدو الإعلامية والمتساوقون معهم بالمرصاد، ونحن مع اهلنا في القدس.

وأوضح الحية، خلال مهرجان لتكريم الطلاب المتفوقين والذي تقيمه الكتلة الإسلامية بالوسطى، أن الاحتلال يحاول نشر الفساد والفوضى وإننا نقف للعدو في كل مخططاته بكل مسؤولية.

أكد، أن حركته "ستقاوم الحصار بكل الوسائل وسيدفع الاحتلال ثمن حصاره، ولن نسمح بأي حال من الأحوال أن يمس السلم الأهلي".

وقال الحية: "نحن على ارضنا صامدون ثابتون بعلمنا ونحمي ارضنا ومقاومونا ساهرون لنمنع الاحتلال من الاقتراب الى حقوقنا".

وأضاف، انه "لن نسمح لاحد بأن يأخذ القانون بيده ورسالتنا اليوم لشعبنا سنقف مع كل اهلنا ومع حقوقهم أي كانت هذه الحقوق".

وعن طلبة الثانوية العامة (التوجيهي)، أكد الحية، أن طلاب فلسطين قهروا الصعاب تميزاً وتفوقاً فمنهم حفظة للقرآن الكريم ومنهم أبناء الشهداء وأبناء القادة الشهداء الذين رفعوا رأس أمهاتهم وعائلاتهم وشعبهم عاليًا.

كما وقال: "إلى أولياء الأمور فرحتكم فرحتنا وسروركم سرورنا فألف مبارك تفوق ابناكم ومن رفعة الى رفعة".

وشدّد على أن المتفوقون اظهروا للقاسي والداني ان ابناء الشعب الفلسطيني يأبون في كل محطة من محطات المجد والتاريخ إلا وأن يسجلوا بمداد من نور صفحات عزٍ وفخار.

#خليل الحية #حماس #غزة #القدس

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