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التنمية بغزة: حريصّون على تنفيذ الاتفاق مع الوزارة برام الله لخدمة الفقراء

الأربعاء 15 يوليو 2020 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
التنمية بغزة: حريصّون على تنفيذ الاتفاق مع الوزارة برام الله لخدمة الفقراء


غزة /سما/

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن الوزارة حريصّة على تنفيذ وتطبيق الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع الوزارة برام الله في ديسمبر من العام 2019، باعتباره يشكل أرضية وبيئة مناسبة للعمل المشترك وخدمة الشرائح الضعيفة والمهمشة.

وشدّد وزارة التنمية، أنها تدعم الجهود التي يبذلها الوزير أحمد المجدلاني في تعزيز دور وزارة التنمية الاجتماعية في تكامل العمل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي تقديم الخدمات لأهالي قطاع غزة، بالإضافة لدعم الحالات الفقيرة والمهمشة.

وفي 19 فبراير 2020، أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في غزة غازي حمد، أن وزارته تعمل بصورة مشتركة مع وزارة التنمية في رام الله، لمساعدة الحالات الفقيرة.

وقال حمد حينها: إنه "يجرى الاتفاق بين شقيْ الوزارة بعد زيارة وفد رام الله مؤخرًا".

وأوضح، أن وزارته وضعت خطة لتطوير المسح الاجتماعي للحالات الفقيرة بغزة، وذلك بالتعاون مع الوزارة في رام الله.

#غزة #التنمية الاجتماعية

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