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الصحة بغزة تعلن نتائح فحوصات كورونا لـ 124 حالة اشتباه بالقطاع

الأربعاء 15 يوليو 2020 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تعلن نتائح فحوصات كورونا لـ 124 حالة اشتباه بالقطاع


غزة /سما/

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن المختبر المركزي فيها أجري فحوصات لـ 124 عينة مشتبة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية دون تسجيل أية اصابات جديدة بعد ظهور النتائج والتي كانت سلبية.
وأوضحت الصحة في بيانها اليومي أن عدد العينات التي جرى فحصها منذ مطلع مارس الماضي هي 13254 جميعها سلبية باستثناء 72 حالة، وتوفيت حالة واحدة منها فقط، فيما تعافت 63 حالة، ولا تزال 8 حالة نشطة تتلقى العلاج في مشفى الصداقة التركي جنوب غزة.
وأشارت إلى أنها تتابع الحالة الصحية ل 290 مواطنا ومواطنة في ستة مراكز للحجر الصحي موزعة على مناطق مختلفة من قطاع غزة وهم بحالة صحية مطمئنة.

#غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا

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