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قرارات صعبة في الطريق ..نتنياهو يحذر من تزايد الاصابات والوفيات بكورونا

الأربعاء 15 يوليو 2020 02:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرارات صعبة في الطريق ..نتنياهو يحذر من تزايد الاصابات والوفيات بكورونا


القدس المحتلة / سما /

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الأربعاء) من تدهور الظروف وارتفاع معدل الوفيات جراء تفشي الفيروس وتوالي معدل الاصابات اليومية حيث سجلت وزارة الصحة اليوم 1773 حالة.

وتابع نتنياهو وفقا لموقع إسرائيل اليوم: "للحفاظ على هذا الوضع ، يجب أن نستمر الآن في اتخاذ القرارات الصحيحة. وإلا فإننا قد نتحول إلى مزيد من الاصابات والوفيات". من أجل الاستمرار في القتال معا ضد الانتشار المتزايد للفيروس ".

تأتي تصريحات نتنياهو على خلفية الارتفاع الحاد في الإصابة في الأسابيع الأخيرة ،حيث توفي أربعة أشخاص فقط من الفيروس صباح اليوم وتم تشخيص 1573 مريضا جديدا بالمرض أمس. كما حدثت زيادة حادة في عدد المرضى من 181 بالأمس إلى 195 هذا الصباح.

#نتنياهو #فيروس كورونا #اصابات

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