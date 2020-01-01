الاقتصاد: 48 منشأة صناعة تنتج الكمامات واللباس الواقي تشغل 800 يد عاملة

رام الله / سما /

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إن 48 منشأة صناعية تعمل على إنتاج الكمامات واللباس الواقي، بإشراف مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.

وبينت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن المنشآت تنتج نحو 200 ألف كمامة يوميا "مكرر وغير مكرر الاستخدام"، وتشغل 800 يد عاملة، لتلبية احتياج السوق من هذه الأصناف بعد اجتياز الفحص المخبري الذي يتم في مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس.

ومنحت الحكومة الفلسطينية الأفضلية للمنتجات المحلية المتعلقة بمكافحة فيروس "كورونا" مثل الأدوية والكمامات والمعقمات والألبسة الواقية، ومنحها كامل الأفضلية في المشتريات الحكومية ما دامت مطابقة للمواصفات تشجيعا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وشددت الوزارة على الالتزام بقواعد السلامة العامة وهي التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامات والقفازات واستخدام المعقمات وعدم الاكتظاظ وعدم خروج كبار السن.

وحددت الحكومة الغرامات التي سيتم اتخاذها بحق غير الملتزمين تتراوح قيمتها من 100 شيقل إلى 500 شيقل بالإضافة الى الإغلاق.

وأغلقت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع الشرطة والضابطة الجمركية والصحة والمحافظ، في مختلف المحافظات 70 محلا تجاريا وحررت 70 غرامة مالية لأصحاب منشآت تجارية وصناعية لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية المعمول بها، والتدابير اللازمة الخاصة بمواجهة فيروس "كورونا".