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الكشف عن موعد صدور القرار الحاسم بخصوص نهائي كأس غزة

الأربعاء 15 يوليو 2020 02:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن موعد صدور القرار الحاسم بخصوص نهائي كأس غزة


غزة / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن موعد جديد لصدور القرار النهائي بخصوص أحداث نهائي كأس قطاع غزة الأخير بين غزة الرياضي وشباب رفح.

وأكد اتحاد القدم استلامه قرار لجنة الاستئناف في هذه القضية, وسيعلن عنه الخميس الساعة 11 ظهرا أمام وسائل الإعلام, خلافا لما كان متوقعا ظهر اليوم.

وكانت المباراة النهائية قد توقفت في الدقيقة 27, بعدما انسحب غزة الرياضي من اللقاء عقب تأخره أمام شباب رفح (0-3).

يشار إلى أن قرارات لجنة الاستئناف تعدّ نهائية، ولا يحق بعد ذلك للنادي مقدم الاستئناف أو الطرف الثاني الاعتراض عليها.

#غزة الرياضي #شباب رفح

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