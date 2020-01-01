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بريطانيا.. سارق يعود لمنزل اقتحمه لاستعادة قميصه!

الأربعاء 15 يوليو 2020 02:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
بريطانيا.. سارق يعود لمنزل اقتحمه لاستعادة قميصه!


وكالات / سما /

في واقعة غريبة في بريطانيا، عاد سارق إلى منزل كان قد اقتحمه بعد أن نسي "تي شيرت" من ماركة "أديداس" بداخله، حسبما أوردت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وتقول كاثرين فينيكس (30 عاما)، إنها شعرت بالرعب بعد حادث السرقة، وتفكر في الانتقال لمنزل آخر.

وأضافت "كنت نائمة وسمعت ضجيجا في الطابق السفلي، وافترضت أنه عراك بين قططي، لكن بعد النزول للطابق في نحو الساعة الواحدة صباحا اكتشفت رجلا يقف في المطبخ".

وتعيش الأم البريطانية، وهي عاملة نظافة، مع ابنتها روزي البالغة من العمر ثماني سنوات.

وصرحت كاثرين بأنها كانت ترتعش عند دخول السارق إلى منزلها من نافذة المطبخ، وبعد رحيله اكتشفت وجود "تي شيرت" باللونين الأبيض والأزرق على الأرض.

وتابعت كاثرين: "كنت أعلم أنها ليست ملكي لذا التقطتها ووضعتها في المطبخ، ثم ركضت للحصول على الهاتف للاتصال بالشرطة عندما سمعت طرقة على الباب، لتجد رجل يسأل عن تي شيرت صديقه".

ورفضت الأم قائلة: "لا يمكنك الحصول عليه.. لقد اتصلت بالشرطة"، مشيرة إلى أن الرجل ادعى أن صديقه أخطأ المنزل.

ولا يزال السارق مجهول الهوية، وتطلب الشرطة معلومات من أجل القبض عليه.

المصدر: صحيفة "ميرور" البريطانية

#بريطانيا

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