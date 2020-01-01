  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

سميرة توفيق تجري عملية قسطرة في القلب

الأربعاء 15 يوليو 2020 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
سميرة توفيق تجري عملية قسطرة في القلب


وكالات / سما /

أجرت الفنانة اللبنانية سميرة توفيق، عملية قسطرة في القلب داخل مستشفى كليفلاند العالمي في أبو ظبي.

ونشرت لينا رضوان، ابنة شقيقة سميرة توفيق ومديرة أعمالها، أمس الأحد، صورا عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للفنانة اللبنانية بعد العملية، وأرفقتها بتعليق أكدت فيه أن حالتها الصحية مستقرة حاليا.

وقالت: "اليوم كانت القسطرة، القسطرة لا تخيف كما هو متعارف، لكن الأطباء توقعوا نتائج أكبر، وكانت النتائج غير التوقعات.. فرحة الأطباء وعنايتهم كانت كبيرة بسلامة سميرة توفيق اليوم، وكذلك الممرضون والمشفى والجميع".

وسميرة توفيق من مواليد 25 ديسمبر 1935، اشتهرت بالغناء باللهجة البدوية، وقدم لها الشعراء والملحنون من لبنان وسوريا والأردن العديد من الأغاني التي نالت شهرة عربية، منها أغنيات "حسنك يا زين" و"أسمر خفيف الروح" للفنان توفيق النمري التي كانت بداية شهرتها.

كما ساهمت في عدة مسلسلات وأفلام كممثلة ومغنية أمام كبار الفنانين في كل من سوريا ولبنان.

#سميرة توفيق

الأكثر قراءة اليوم

غزة: التربية والتعليم تصدر بياناً مهماً بشأن قضية الطالبة أسماء النجار

طيار متدرب ينبهر بطائرة F35 ويثير ذعرًا في إسرائيل

قائد فيلق القدس الايراني يتوعد واشنطن وتل ابيب: "أيام عصيبة تنتظركم"..!

نشر صور بدقة عالية وغير مسبوقة لـ"سد النهضة" الإثيوبي عبر الأقمار الصناعية

الرئيس لـ"جونسون": مستعدون للذهاب الى المفاوضات بمجرد وقف الضم..!

إسرائيل تلتقط الصور الأولى من قمرها الصناعي "أوفيك 16".. إلى ماذا يهدف؟

كوخافي: الاستعدادات لتنفيذ مخطط الضم على رأس أولويات الجيش الإسرائيلي

الأخبار الرئيسية

قرارات صعبة في الطريق ..نتنياهو يحذر من تزايد الاصابات والوفيات بكورونا

فيروس

الاستخبارات الإسرائيلية تكشف عن تطبيق الكتروني جديد لتعقب مرضى كورونا

وزارة الصحة : 419 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

التربية: السادس من أيلول المقبل موعد العودة للمدارس بنظام التعليم المدمج

860x484 (5)

هآرتس : كوخافي يعين ضابطًا ليكون مسؤولًا عن "التسوية" مع حماس