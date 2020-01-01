أسرع وصفة لعلاج عسر الهضم

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عسر الهضم والإمساك، مشكلة شائعة لدى الكثيرين يمكن التخلص منها بدون أدوية بمشروب سريع يساعد على علاج الامساك وعسر الهضم إليك مكونات المشروب وطريقة تقديمه يقدمها موقع بولد سكاي الهندي.

مكونات مشروب علاج عسر الهضم

ملعقة من الشمر

ملعقة من النعناع

نصف ملعقة من الزنجبيل

نصف ملعقة البابونج

طريقة تحضير مشروب علاج عسر الهضم

في وعاء قومي بغلى المكونات لمدة 15 دقيقة ثم تركها جانبا حوالى 15 دقيقة ثم تصفيتها تساعد مكونات هذا المشروب على علاج عسر الهضم والإمساك

كوب من هذا المشروب يخفف من ألم المعدة ويخفف من الإمساك و يعتبر مفيدًا للغثيان بسبب المنثول في أوراقه والذي يعمل كمسكن طبيعي للألم. الشمر يحفز تدفق الصفراء ، يعزز الزنجبيل اللعاب الذي يظهر في فمك والبابونج يريح تشنجات العضلات. يعمل الأربعة جيدًا معًا لمصلحتك.

أما البابونج والزنجبيل فكلاهما له تأثيرات مماثلة مثل الأيبوبروفين أو الأسبرين. فهو يساعد في الإسهال ومتلازمة القولون العصبي والمغص.