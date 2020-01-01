محكمة ألمانية تمنع شركة "تسلا" من استخدام عبارة "ذاتية القيادة" في الإعلانات

وكالات / سما /

أمرت إحدى محاكم مدينة ميونيخ الألمانية شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تيسلا بوقف استخدام عبارة "ذاتية القيادة" في الدعاية لسياراتها. وذكرت المحكمة إن تسلا تجاوزت الواقع باستخدام عبارة "ذاتية القيادة" في الدعاية لسياراتها.

كانت هيئة مكافحة المنافسة غير العادلة في ألمانيا قد أقامت دعوى ضد الشركة الأمريكية، حيث اعترضت المحكمة أيضا على استخدام الشركة لعدد من العبارات الإعلانية مرتبطة بتكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة.

وتقول هيئة مكافحة المنافسة غير العادلة في ألمانيا إن تسلا أعطت انطباعا بأن تكنولوجيا مساعدة السائق في سياراتها "يمكن أن يكون وستكون قادرة على قيادة السيارة بدون سائق بنهاية 2019".

وأضافت الهيئة أن سيارات تسلا لا تحتوي على التكنولوجيا المطلوبة للقيادة الذاتية، ولم تحصل على تصريح قانوني باستخدام هذه التكنولوجيا في ألمانيا، وهو ما أدى إلى شكاوى عديدة من تضليل الإعلانات.

يذكر أن الحكم الصادر اليوم ليس نهائيا. كما ان هيئة مكافحة المنافسة غير العادلة لم تقرر ما إذا كانت ستطبق الحظر فورا، حيث تحتاج إلى سداد تأمين قدره 100 الف يورو (114 الف دولار) لتنفيذ الحظر فورا.