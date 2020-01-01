جنين: وقفة إسناد دعما للأسير المريض كمال أبو وعر

جنين / سما /

طالب عشرات المواطنين وأهالي الأسرى، المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراح الأسير المريض كمال أبو وعر، وإنقاذ حياته.

وأعربوا خلال وقفة في خيمة التضامن وسط مدينة جنين، اليوم الأربعاء، عن قلقهم الشديد على حياة الأسير أبو وعر، المصاب بمرض سرطان الحنجرة، والذي تبين مؤخرا إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وشددوا على أن الوضع الصحي للأسير ابو وعر يتفاقم يوما بعد يوم وخطر الموت يهدده في أية لحظة، ما يتطلب تدخلا عاجلا من كافة المستويات لإنقاذ حياته.

وأجمع المتحدثون في كلماتهم على ضرورة التكاتف لإسناد الأسير أبو وعر المحكوم بالسجن 6 مؤبدات و50 عاما، والأسرى المرضى في ظل الهجمة التي يتعرضون لها من قبل سلطات الاحتلال، والتي تفرض قوانينها العنصرية عليهم وتمنع عنهم العلاج.