  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جنين: وقفة إسناد دعما للأسير المريض كمال أبو وعر

الأربعاء 15 يوليو 2020 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما /

طالب عشرات المواطنين وأهالي الأسرى، المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراح الأسير المريض كمال أبو وعر، وإنقاذ حياته.

وأعربوا خلال وقفة في خيمة التضامن وسط مدينة جنين، اليوم الأربعاء، عن قلقهم الشديد على حياة الأسير أبو وعر، المصاب بمرض سرطان الحنجرة، والذي تبين مؤخرا إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وشددوا على أن الوضع الصحي للأسير ابو وعر يتفاقم يوما بعد يوم وخطر الموت يهدده في أية لحظة، ما يتطلب تدخلا عاجلا من كافة المستويات لإنقاذ حياته.

وأجمع المتحدثون في كلماتهم على ضرورة التكاتف لإسناد الأسير أبو وعر المحكوم بالسجن 6 مؤبدات و50 عاما، والأسرى المرضى في ظل الهجمة التي يتعرضون لها من قبل سلطات الاحتلال، والتي تفرض قوانينها العنصرية عليهم وتمنع عنهم العلاج.

#جنين #كمال أبو وعر

الأكثر قراءة اليوم

غزة: التربية والتعليم تصدر بياناً مهماً بشأن قضية الطالبة أسماء النجار

"كتائب القسام" تكشف معلومات لأول مرة عن مهام طائرة "أبابيل1" خلال عدوان 2014

قائد فيلق القدس الايراني يتوعد واشنطن وتل ابيب: "أيام عصيبة تنتظركم"..!

نشر صور بدقة عالية وغير مسبوقة لـ"سد النهضة" الإثيوبي عبر الأقمار الصناعية

الرئيس لـ"جونسون": مستعدون للذهاب الى المفاوضات بمجرد وقف الضم..!

خرائط اسرائيلية تحدد مواقع إطلاق صواريخ "حزب الله" الاستراتيجية

كوخافي: الاستعدادات لتنفيذ مخطط الضم على رأس أولويات الجيش الإسرائيلي

الأخبار الرئيسية

فيروس

الاستخبارات الإسرائيلية تكشف عن تطبيق الكتروني جديد لتعقب مرضى كورونا

وزارة الصحة : 419 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

التربية: السادس من أيلول المقبل موعد العودة للمدارس بنظام التعليم المدمج

F-35A_flight_(cropped)

طيار متدرب ينبهر بطائرة F35 ويثير ذعرًا في إسرائيل

860x484 (5)

هآرتس : كوخافي يعين ضابطًا ليكون مسؤولًا عن "التسوية" مع حماس