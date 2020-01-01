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الاستخبارات الإسرائيلية تكشف عن تطبيق الكتروني جديد لتعقب مرضى كورونا

الأربعاء 15 يوليو 2020 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاستخبارات الإسرائيلية تكشف عن تطبيق الكتروني جديد لتعقب مرضى كورونا


القدس المحتلة / سما /

كشف إيلي كوهين وزير الاستخبارات الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن تطبيق الكتروني جديد متقدم سيعرض قريبًا لرصد المصابين بفيروس كورونا وتحديد أماكن تواجدهم.

وأعرب كوهين في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، عن أمله في أن يؤدي استعماله إلى انخفاض عدد الإصابات بالفيروس إلى أقل من 300 إصابة يوميًا.

وقال: "إن الحكومة ستواصل استخدام التكنولوجيات الرقمية المتقدمة لجهاز الأمن العام الشاباك لرصد تحركات المواطنين اللذين يخالطون مصابين بكورونا، نظرًا لأن هذه الوسائل المتطورة تنقذ حياة مئات المواطنين في إسرائيل".

#الاستخبارات الاسرائيلية #فيروس كورونا

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