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وزارة الصحة : 419 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الأربعاء 15 يوليو 2020 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة : 419 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين


رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاربعاء، عن تسجيل 419 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين ليرتفع عدد الاصابات الى 6619 .

وأشارت الوزارة الى تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، و170 حالة تعافٍ، 10 محافظة بيت لحم، محافظة نابلس 20، محافظة الخليل 140.

وبينت أن الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة: 17 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة، بينها 6 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.
وأجرت 3349 فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها.


وأوضحت أن عدد حالات التعافي: 1487، و عدد حالات الوفاة: 47.

• تقسيم الإصابات داخل المحافظات
محافظة القدس (181): مدينة القدس 119، قطنة 1، مخيم قلنديا 13، الرام 11، عناتا 10، كفر عقب 5، العيزرية 11، أبو ديس 6، بيت سوريك 4، العيسوية 1

محافظة رام الله والبيرة (135): مدينة رام الله 48، مخيم الجلزون 32، دير أبو مشعل 1، بيتونيا 3، الطيرة 1، رمون 1، بيتلو 1، جفنا 1، بيرزيت 2، البيرة 2، نعلين 20، شقبا 1، مخيم دير عمار 22

محافظة الخليل (50): مدينة الخليل 25، حلحول 3، يطا 8، بني نعيم 2، دورا 1، ترقوميا 1، الشيوخ 1، خاراس 3، إذنا 5، سعير 1.

محافظة بيت لحم (1): مدينة بيت لحم 1.

محافظة سلفيت (6): رافات 6

محافظة جنين (2) اليامون 1، الفارعة 1

محافظة نابلس (4): مدينة نابلس 2، بيت فوريك 1، ياصيد 1.

محافظة أريحا والأغوار (31): أريحا 22، مخيم عين السلطان 8، مخيم عقبة جبر 1.

محافظة قلقيلية (8): مدينة قلقيلية 7، عزون 1

محافظة طولكرم (1): مدينة طولكرم 1

#وزارة الصحة #فيروس كورونا #فلسطين

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