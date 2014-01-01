غزة: تقرير الطب الشرعي يؤكد استشهاد مواطنة نتيجة إصابتها بعدوان 2014

غزة / سما /

أكد تقرير الطب الشرعي، أن المواطنة "آسين محمود ضهير" (34 عامًا)، من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة، استشهدت نتيجة إصابتها في العدوان الإسرائيلي على القطاع عام 2014.

وبحسب مصدر حقوقي، فإن التقرير أكد أن ضهير أصيبت بكسر في الفقرات أدى لإصابتها بشلل نصفي في الجزء السفلي، جراء القصف على منزل عائلتها برفح، وبقيت تعاني، ونتيجة مضاعفات بالإصابة دخلت في حالة صدمة انتانية، ما استدعى لنقلها إلى المستشفى، حيث أعلن عن وفاتها هناك.

وأشار المصدر، إلى أن الطب الشرعي أكد أن الإصابة بالحرب هي السبب الحقيقي لوفاتها، وتم تسجيلها شهيدة أحداث الأقصى.

وكانت ضهير توفيت يوم الاثنين الماضي، دون أن تعلن وزارة الصحة بأنها استشهدت نتيجة إصابتها، بينما ذكرت مصادر محلية ذلك حينها.