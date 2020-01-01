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فصائل منظمة التحرير تهنئ النضال الشعبي بمناسبة الذكرى 53 للانطلاقة

الأربعاء 15 يوليو 2020 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT


أريحا / سما /

تقدمت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية محافظة أريحا والأغوار بأحر التهاني لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني بمناسبة الذكرى 53 لانطلاقتها.

واستذكرت الفصائل التاريخ النضالي الطويل للجبهة والتي خطتها الجبهة جنبا الى جمب مع مختلف الفصائل والتي سجله الجبهة من خلالها سجلا حافلا وطويلا من العطاء والتضحيات والموافق الوطنية الثابتة وأن الجبهة منذ انطلاقتها تحرص دوما على الوحدة الوطنية وتدافع عن القرار الوطني الفلسطيني المستقل وشكله الجبهة منذ انطلاقتها عام 1967 طليعة للمقاومة والنضال بكافة أشكالها و أن الجبهة فصيلا أساسيا في منظمة التحرير الفلسطينية

جاء ذلك خلال اجتماعا عقدته الفصائل في مقر جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بأريحا.

واستذكرت الفصائل الشهداء المؤسسين الدكتور سمير غوشة وبهجة أبو غربية وصبحي غوشة ونبيل قبلاني وفايز حمدان وخالد القاسم وكافة شهداء الجبهة.

وطالبت الفصائل أبناء محافظة أريحا بالالتزام التام بقواعد الصحة العامة من اجل محاصرة وباء كورونا والتقيد بقرارات لجنة الطوارئ واللجنة الصحية.

ودعت الفصائل الى رص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية من اجل التصدي للهجمة الشرسة التي تقوم بها حكومة نتياهو العنصرية ضد أبناء شعبنا من خلال مخطط الضم ومصادرة الأرضي والاعتداءات المستمرة بحق أسرانا مؤكدة أن شعبنا الفلسطيني وقيادته ستسقط صفقة القرن ومخطط الضم.

وفي وقت لاحق، أصدرت الجبهة فرع أريحا والأغوار تصريحا صحفيا أكدت به إلغاء فعاليات أحياء الذكرى 53 للانطلاقة في محافظة أريحا و الأغوار بسبب وباء كورونا.

#فصائل منظمة التحرير

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