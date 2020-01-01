  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

الجزيرة يفتتح أول مدرسة لكرة الطاولة في القطاع للناشئين

الأربعاء 15 يوليو 2020 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجزيرة يفتتح أول مدرسة لكرة الطاولة في القطاع للناشئين


غزة / سما /

احتفل نادي الجزيرة الرياضي، بافتتاح مدرسة كرة الطاولة الأولى في قطاع غزة، بحضور عبد السلام هنية، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، ومحمد صلاح الدلو، رئيس الاتحاد، واياد الغلاييني، رئيس اللجنة الرياضية، وحسام الصلح، رئيس النادي، وحازم بدارو مشرف اللعبة، وماهر البواب رئيس اتحاد كرة الطاولة لذوى الإعاقة، والعديد من الشخصيات الاعتبارية والرياضية.

وأثنى هنية على نادي الجزيرة، وعدَّ افتتاح المدرسة انجازًا مميزًا لتطوير هذه اللعبة الشعبية المحببة لدى جميع اللاعبين على اختلاف اعمارهم، مقدمًا شكره لكل من ساهم في هذا الإنجاز.

بدوره، أبدى الدلو امتنانه للقائمين على هذه الفكرة للارتقاء بلاعبي الطاولة والانطلاق بها نحو المنافسة. بدوره قال الصلح إن أهالي الحي وعشاق الرياضة كانوا متشوقين لمثل هذه الخطوة، التي من شأنها أن تكسب هذا الجيل مهارات اللعبة، وإن إقامة هذه المدرسة بمثابة نواة لإنشاء مدرسة رياضية على مستوى القطاع. وذكر بدارو أن المدرسة ستقوم بإكساب روادها اساليب المهارات الفنية التي ستساعدهم على التطور والنمو وصقل مهاراتهم ليصبحوا لاعبين مهرة واثقين، وتطوير المهارات الشخصية والاجتماعية لديهم.

#الجزيرة #كرة الطاولة

الأكثر قراءة اليوم

غزة: التربية والتعليم تصدر بياناً مهماً بشأن قضية الطالبة أسماء النجار

"كتائب القسام" تكشف معلومات لأول مرة عن مهام طائرة "أبابيل1" خلال عدوان 2014

قائد فيلق القدس الايراني يتوعد واشنطن وتل ابيب: "أيام عصيبة تنتظركم"..!

نشر صور بدقة عالية وغير مسبوقة لـ"سد النهضة" الإثيوبي عبر الأقمار الصناعية

خرائط اسرائيلية تحدد مواقع إطلاق صواريخ "حزب الله" الاستراتيجية

كوخافي: الاستعدادات لتنفيذ مخطط الضم على رأس أولويات الجيش الإسرائيلي

إسرائيل تلتقط الصور الأولى من قمرها الصناعي "أوفيك 16".. إلى ماذا يهدف؟

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة : 419 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

التربية: السادس من أيلول المقبل موعد العودة للمدارس بنظام التعليم المدمج

F-35A_flight_(cropped)

طيار متدرب ينبهر بطائرة F35 ويثير ذعرًا في إسرائيل

860x484 (5)

هآرتس : كوخافي يعين ضابطًا ليكون مسؤولًا عن "التسوية" مع حماس

23

الرئيس لـ"جونسون": مستعدون للذهاب الى المفاوضات بمجرد وقف الضم..!