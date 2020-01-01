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كاتس: التظاهرات في إسرائيل هدفها سياسي وليس اقتصادي

الأربعاء 15 يوليو 2020 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس: التظاهرات في إسرائيل هدفها سياسي وليس اقتصادي


القدس المحتلة / سما /

قال يسرائيل كاتس وزير المالية الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن التظاهرات التي تشهدها إسرائيل في الأيام الأخيرة، وخاصةً الليلة الماضية وما أعقبها من أعمال عنف، هدفها سياسي وليس اقتصادي.

وأكد كاتس في تصريحات لموقع يديعوت أحرونوت، على ضرورة إدانة وإيقاف تلك التظاهرات العنيفة أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف "يمكن أن يتم الاحتجاج والتعبير عن الرأي، ولكن ليس بهذه الطريقة، التظاهرات مشروعة لكن ليس حين تتحول إلى تحريضية".

وفي ذات السياق، مددت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، اعتقال 8 من أصل 50 إسرائيليًا اعتقلوا في التظاهرات العنيفة الليلة الماضية بالقدس.

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