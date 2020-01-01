وفاة جمال البحيصي أحد الشخصيات الرياضية والحركية في قطاع غزة

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شيعت الجماهير الرياضية جثمان الراحل جمال إسماعيل البحيصي أحد الشخصيات الرياضية والحركية، ومن مؤسسي لعبة كرة السلة، بعد مسيرة مكللة من العطاء في الأندية والملاعب استمرت لأكثر من 4 عقود، حيث تولى رئاسة اتحاد كرة السلة في قطاع غزة، وشغل أمانة سر المكتب الحركي الرياضي لحركة "فتح".

وشارك في تشييع الجثمان إلى مقبرة دير البلح، بعد الصلاة عليه في مسجد أبن تيمية حشد من الرياضيين بوزارة الشباب والرياضة والمجلس الأعلى للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، والاتحادات والأندية والشخصيات الاعتبارية، ورفاق دربه في كرة السلة، والجماهير الرياضية والمواطنين. وبدأ الراحل مسيرته لاعبا بكرة السلة ثم رئيساً لنادي خدمات دير البلح. وتوفي البحيصي بعد تدهور صحته هذا الأسبوع، بعد أن أدخل غرفة العناية المركزة، قبل أن يلفظ أنفاسه. وقد توافد الرياضيون على بيت العزاء. وقد نعته المرجعيات الرياضية واتحاد السلة والأندية الاتحادات والمكتب الحركي الرياضي.