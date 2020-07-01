شاهد .. شركة "صباح" بطلا لبطولة الراحل "شلح"

غزة / سما /

توّج فريق شركة "صباح للصرافة" بلقب بطولة الراحل "رمضان شلح", التي نظمتها حركة الجهاد الإسلامي على ملعب نادي اتحاد دير البلح المعشب صناعيا بالمنطقة الوسطى, عقب فوزه في المباراة النهائية على نظيره "الحارة الشرقية" (2-1).

وسجل هدفي "صباح" أحمد أبو ربيع, وباسل أبو بطنين, بينما أحرز هدف "الحارة الشرقية" محمد العبيد.

وكانت البطولة قد انطلقت الأسبوع الماضي, بمشاركة 16 فريقا وزعوا على 4 مجموعات, إذ صعد الأول والثاني من كل مجموعة لدور الثمانية.

وجرت منافسات مثيرة بين الفرق الصاعدة, حتى وصل النهائي كل من "صباح" و"الحارة الشرقية", قبل أن يحسم الأول اللقب لمصلحته بجدارة واستحقاق.

وعقب نهاية المسابقة, نال الفائز كأس البطولة وميداليات المركز الأول, بينما حصل الخاسر على كأس وميداليات الوصافة, وفي الجوائز الفردية حصد كل من جهاد الرنتيسي لقب أفضل لاعب, وخالد المقاطعة لقب أحسن حارس, ونصر أبو عصر الهداف, وفادي الزير اللاعب المثالي.











