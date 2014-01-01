الاستخبارات الألمانية: نشاط وأنصار "الشعبية" في تزايد والجبهة لا تمارس العُنف في ألمانيا

رام الله / سما /

أشارت الاستخبارات الألمانية في تقريرها السنوي بأن أنصار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في ألمانيا ونشاطهم السياسي في تزايد مستمر وأن الجبهة الشعبية لا تمارس العنف في ألمانيا، بالمقابل فإن أنصارها يقومون بالتحريض والحملات المعادية "لإسرائيل" والحصول على دعم سياسي. بحسب التقرير.

وقال التقرير الذي يصدره جهاز المخابرات (مكتب حماية الدستور) أن "الجبهة الشعبية ترفض وجود إسرائيل وتسعى لإقامة دولة فلسطينية في كل فلسطين على الحدود التي كانت قائمة قبل إنشاء دولة "إسرائيل" وعاصمتها القدس ، ولا تزال تحافظ على علاقات مع قوى ألمانية متطرفة مثل الحزب الماركسي اللينيني ومجموعات أخرى ناشطة في تجمع مناهضة الامبريالية".

ردود الفعل الصهيونية:

بدورها تناولت الصحافة الصهيونية التقرير مركزة في هجمتها المستمرة على الجبهة الشعبية ومشيرة في تقرير صحفي صدر اليوم في صحيفة "جوروزاليم بوست" القريبة من المستوى الأمني الصهيوني إلى أن "ما ورد في تقرير الاستخبارات الألمانية لم يفسر سبب زيادة أعداد أنصار الجبهة في ألمانيا ".

وفي سياق هجومها وتحريضها، أشارت الصحيفة تحت عنوان "زيادة كبيرة في أعداد أنصار الارهاب في ألمانيا" بأن الجبهة الشعبية تشارك في مسيرة القدس السنوية التي تدعو إلى تدمير دولة "إسرائيل" وغيرها من فعاليات ، كما تطرقت إلى تقرير صادر عن جوناثان سباير، مدير مركز الشرق الأوسط للإبلاغ والتحليل، في مقال نشرته الصحيفة في مايو الماضي إلى أن "هذا الارتباط المتنامي بين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وإيران ليس بمثابة شيء جديد، لقد تم النشر حوله وتغطيته في السنوات الأخيرة".

وواصل تقرير الصحيفة هجومه على الجبهة، بأنها حركة متطرفة تحركها عقيدة ماركسية لينينية إلى جانب القومية العربية الراديكالية، فيما كتب مسؤولو المخابرات الألمانية "بأن الجبهة الشعبية لا تزال تؤكد على الكفاح المسلح ضد إسرائيل"، وبحسب التقرير فالجبهة تتعاون مع حركات سياسية "إرهابية" أخرى مثل حماس وحزب الله".

وذكرت الصحيفة أن المانيا قامت بمنع الكاتب الفلسطيني خالد بركات من دخول ألمانيا لمدة أربعة سنوات متهمة بركات بأنه "قيادي في الجبهة الشعبية وعلى علاقة مع حزب الله".

كما عبرت الصحيفة عن أسفها أن المانيا لا تعتبر الجبهة الشعبية تنظيمًا إرهابياً محظورًا في ألمانيا كما هو الحال مع قائمة الإرهاب التي تتبناها كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

كييتس: تقارير سخيفة ولا قيمة لها

بدورها قالت الحقوقية شارلوت كييتس المنسقة الدولية لشبكة صامدون أن تقرير المخابرات الألمانية يكشف عن مدى تدخل المخابرات الألمانية في الحياة العامة والشؤون السياسية للاجئين والمهاجرين في ألمانيا لقمع صوت الجاليات الفلسطينية والعربية والحركات السياسية التي تناهض السياسة الصهيونية و الأمريكية.

وسخرت كييتس من التقارير الصحافية المتكررة في الصحافة الصهيونية واعتبرتها "تقارير مليئة بالتحريض والكذب وسخيفة ولا قيمة لها".