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هل يُؤجل الحكم هرنانديز تتويج ريال مدريد بالليجا؟

الأربعاء 15 يوليو 2020 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل يُؤجل الحكم هرنانديز تتويج ريال مدريد بالليجا؟


وكالات / سما /

يتأهب نادي ريال مدريد لاستضافة خصمه فياريال، مساء الخميس، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن مباريات الجولة 37 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويحتاج ريال مدريد لتحقيق الانتصار في هذا اللقاء، من أجل التتويج رسمياً بلقب الدوري الإسباني، حيث يحتل المركز الأول في جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن ملاحقه وغريمه التقليدي برشلونة.

كشفت لجنة الحكام التابعة لليجا عن حكام الجولة الـ37، الأمر الذي أصاب ريال مدريد وجمهوره بقلق كبير، بعد تعيين هيرنانديز هيرنانديز حكماً للمباراة المرتقبة بين النادي الملكي وفياريال.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن ريال مدريد يمتلك سجلاً سيئاً مع الحكم هيرنانديز هيرنانديز، لدرجة أن سيرجيو راموس، قال بعد مباراة ليفانتي التي حصل فيها على بطاقة حمراء: “لقد ذهبت إليه، وسألته إذا كان لديه أي مشكلة شخصية معي”.

وأضافت الصحيفة المذكورة، أن هيرنانديز هيرنانديز أدار 10 مباريات لريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني، ولم يتمكن المرينجي من تحقيق الانتصار فيها سوى مرتين، مع العلم أن المواجهة الأخيرة التي أدارها الحكم المذكور للمرينجي كانت الهزيمة ضد ليفانتي بهدف نظيف.

تجدر الإشارة إلى أن هيرنانديز هيرنانديز أدار مبارتين لريال مدريد أمام برشلونة، وانتهت كلاهما بنتيجة التعادل، الأولى في موسم 2016/2017، والثانية في الموسم الحالي بملعب الكامب نو.

#ريال مدريد #الليجا #الدوري الإسباني

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